Samsung Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4 to składane smartfony, które zobaczymy w 2022 r. W sieci pojawiły się plotki o obu modelach. Te obejmują ekrany, kamery czy baterie mające znaleźć się pod obudową. Wiemy też, że Samsung telefony Z Fold 4 i Z Flip 4 pokaże latem przyszłego roku.

Samsung w modelach Galaxy Z Flip 4 oraz Galaxy Z Fold 4 umieści składane ekrany ze schowanymi pod nimi kamerami do selfie. Ten drugi telefon ma także dostać lepszy aparat fotograficzny, który ma być bliższy kamerze z modelu S22. W obu planowany jest lżejszy zawias łączący obie części obudowy oraz udoskonalenia z zakresu ochrony przed wodą i pyłem. Baterie mają mieć pojemności podobne do tegorocznych urządzeń.

Premiera modeli Samsung Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4 latem

Koreańczycy planują zaprezentować składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4 po około roku od poprzedników. To oznacza, że premiera odbędzie się latem 2022 r. Do tego czasu pojawi się jeszcze wiele plotek i przecieków. To kwestia czasu.

źródło