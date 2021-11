Huawei P50 Pro wkrótce będzie dostępny do kupienia w nowej wersji. Tą jest smartfon z układem Snapdragon 888. Wcześniej z tym chipem można było nabyć edycję bez dopisku Pro. Droższy model Huawei P50 początkowo trafił na rynek z autorskim procesorem Kirin 9000 i 5G.

Huawei P50 Pro został zapowiedziany już kilka miesięcy temu. Globalnej wersji telefonu ciągle się nie doczekaliśmy. Tymczasem dowiadujemy się, że w drodze jest wariant mający układ Snapdragon 888. Czy aby jednak czasem taki nie pojawił się wcześniej? Nie do końca.

Huawei P50 z układem Snapdragon 888 jest już dostępny w sprzedaży od jakiegoś czasu. Dotyczy to jednak tylko tańszego modelu bez dopisku Pro. Ten droższy smartfon w Chinach był do tej pory dostępny z autorskim chipem Kirin 9000, który to zapewnia wsparcie dla sieci 5G. W przypadku edycji z procesorem Qualcomma tak nie będzie.

Snapdragon 888 w Huawei P50 Pro bez 5G

Huawei P50 Pro z procesorem Snapdragon 888 trafi do sprzedaży w specjalnej wersji, którą pozbawiono łączności z sieciami 5G. Wynika to z sankcji nałożonych przez administrację Stanów Zjednoczonych. Tutaj będzie można liczyć tylko na obsługę 4G. Ceny mają zaczynać się od 5988 juanów (ok. 3850 zł). Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

6,6-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2700 x 1228 pikseli i odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 4G

8 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 40 + 64 + 13 MP

bateria o pojemności 4360 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

IP68

czytnik linii papilarnych

HarmonyOS 2.0

