Xiaomi 12 Ultra Enhanced to topowy flagowiec marki, który jest w drodze. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Zapowiada się na naprawdę mocnego zawodnika z konkretnym aparatem. Zobaczmy, co wiemy o modelu Xiaomi 12 Ultra Enhanced i czym on może nas zaskoczyć.

Xiaomi 12 Ultra Enhanced pojawia się w przeciekach pierwszy raz. Wygląda na to, że chiński gigant szykuje topową wersję flagowca, która będzie wyróżniać się na tle pozostałych modeli z serii. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna tego telefonu. Możliwe też, że poznaliśmy design urządzenia.

Flagowiec Xiaomi 12 Ultra Enhanced będzie high-endową wersją z nowej serii smartfonów chińskiej marki. Telefon ma dostać wysokiej jakości ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz i o rozdzielczości QHD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 898, czyli nowy SoC Qualcomma dla smartfonów z Androidem z topowej półki. Poniżej paten na design, który może opisywać wygląd telefonu.

Flagowiec Xiaomi 12 Ultra Enhanced otrzyma wysokiej jakości aparat

Wiemy też, że flagowiec Xiaomi 12 Ultra Enhanced otrzyma wysokiej jakości aparat fotograficzny. Dostanie on główny sensor Samsung GN5 50 MP. Kamera zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Cyfrowy dla zdjęć wyniesie 120x. Natomiast w przypadku kręcenia wideo ma to by do 15x.

źródło: Xiaomiui