Xiaomi 12 Mini to smartfon, który do niedawno pojawiał się w przeciekach pod inną nazwą. Tymczasem w sieci pojawiła się data premiery i częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Jeśli cena Xiaomi 12 Mini będzie na odpowiednim poziomie, to mamy hit. Czego mamy się spodziewać po tym modelu?

Xiaomi 12 Mini to smartfon, który do niedawna z plotek znany nam był pod nazwą z dopiskiem Lite. Wygląda jednak na to, że na rynku pojawi się jednak pod inną. Zobaczmy, co wiemy o tym urządzeniu. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna oraz data premiery małego niemal flagowca. Jest też cena Xiaomi 12 Mini.

Datą premiery Xiaomi 12 Mini jest rzekomo 21 grudnia. Smartfon ma dostać 6,28-calowy ekran AMOLED 120 Hz, a za obliczenia ma tu odpowiadać procesor Snapdragon 870 wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca na dane. Wiemy też, że bateria ma pojemność 4200 mAh i obsłuży ładowanie o mocy 67 W.

Cena Xiaomi 12 Mini atrakcyjna a specyfikacja konkretna

Cena podstawowej wersji Xiaomi 12 Mini ma wynieść 3599 juanów (ok. 2280 zł). Za topowy wariant zapłacimy 4299 juanów (ok. 2720 zł). Kompletna specyfikacja na razie jeszcze nie wyciekła. Znane dane techniczne smartfona widoczne są poniżej.

6,28-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android z MIUI

źródło: Gizchina