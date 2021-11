One UI 4 oparte na systemie Android 12 jest już dostępne. Aktualizacja trafia już na smartfony Samsung Galaxy S21. Lista urządzeń w kolejne po oprogramowanie jest jednak dłuższa. Nakładka One UI 4 z Androidem 12 trafi także na starsze sprzęty, jak chociażby te z serii Galaxy S10 i Note 10.

One UI 4 to nowa nakładka firmy Samsung bazująca na systemie Android 12. Niedawno wspominaliśmy wam, że pojawiła się lista smartfonów i harmonogram. Dziś Koreańczycy nieoczekiwani ogłosili dostępność nowego software dla serii Galaxy S21. Natomiast w niedługim czasie oprogramowanie trafi także na starsze telefony. Jest wstępna lista urządzeń.

Aktualizacja One UI 4 dla modeli Samsung Galaxy S21 jest już udostępniana i to finalne oprogramowanie oparte na systemie Android 12. Firma w tym roku wyrobiła się z dostarczeniem nowego uaktualnienia platformy Google dosyć szybko. Zazwyczaj zabierało jej to więcej czasu. Tym razem zostaliśmy miło zaskoczeni.

One UI 4 i Android 12 dla Galaxy S21 dziś, ale lista urządzeń Samsunga dłuższa

Samsung nie planuje poprzestać udostępnianie One UI 4 z systemem Android 12 tylko na serii S21. Firma udostępnia listę urządzeń, które mają otrzymać nową nakładkę w niedługim czasie. Na niej znajdują się urządzenia Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, Note20, Note20 Ultra, S10, S10e, S10+, S10 5G, Note10, Note 10+, Galaxy Fold, Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2, Z Flip, Z Flip 5G, Galaxy A82 5G, A72, A52, A52 5G, A52s 5G, A42 5G oraz Galaxy Tab S7 i Tab S7+.

źródło: Samsung