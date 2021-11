Samsung Galaxy S21 FE to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Jaka będzie jego cena i specyfikacja techniczna? Część informacji już znamy. Zobaczmy więc sobie, co już wiadomo na temat modelu Samsung Galaxy S21 FE przed styczniowym debiutem.

Samsung Galaxy S21 FE pojawia się w przeciekach od miesięcy. Początkowo jego debiut miał odbyć się latem, a potem w tym kwartale. Finalnie plany zmieniono i dziw wiemy, że prezentacja odbędzie się w styczniu. Jaka będzie cena telefonu oraz jak ma przedstawiać się jego specyfikacja techniczna? Zobaczmy, co już na ten temat wiadomo.

6,4-calowy ekran AMOLED 120 Hz

Samsung Galaxy S21 FE otrzyma ekran wykonany w technologii AMOLED o przekątnej 6,4 cala. Będzie to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, gdzie znajdzie się aparat z matrycą 32 MP. Poza tym wiemy, że rozdzielczość wyniesie Full HD+ (1080 x 2340 pikseli) i nie zabraknie zmiennego odświeżania w zakresie do 120 Hz.

Dwa różne procesory

Samsung Galaxy S21 FE w zależności od rynku dystrybucji otrzyma dwa różne procesory. Będą to Qualcomm Snapdragon 888 lub autorski Exynos 2100. Układy będą wspomagane przez 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast w przypadku miejsca na dane spodziewajmy się opcji 128 lub 256 GB.

Potrójny aparat fotograficzny 64 MP

Wiemy, że Samsung Galaxy S21 FE otrzyma potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matryce 64 MP. Znajdziemy tu też obiektyw ultraszerokokątny oraz kamerkę do zdjęć makro. Wykorzystane tutaj sensory nie są jednak znane, gdyż w tym przypadku w sieci znajdują się rozbieżne informacje. Prawdopodobnie będzie to jednak 12 i 8 MP.

Cena modelu Samsung Galaxy S21 FE może być atrakcyjna

Samsung Galaxy S21 FE może być tańszy od poprzednika. Wynika to z faktu, że smartfon zadebiutuje tylko na kilka tygodni przed serią S22, która dla wielu klientów bezie po prostu atrakcyjniejsza. Dlatego cena musi zostać odpowiednio wyważona. W przypadku podstawowej konfiguracji spodziewajmy się kwoty na poziomie 699 lub 749 euro.

Bateria 4500 mAh i wodoszczelna obudowa

Samsung Galaxy S21 FE otrzyma pod obudową baterię o pojemności 4500 mAh. Jednak pod względem ładowania akumulator zachwycać nie będzie. Smartfon ma obsługiwać ładowarki o mocy do 25 W. Poza tym wiemy, że cała konstrukcja jest zgodna z normą IP68. To oznacza, że jest wodoszczelna oraz odporna na pył.

Premiera 4 stycznia i pięć kolorów obudowy

Premiera modelu Samsung Galaxy S21 FE odbędzie się 4 stycznia. W przypadku tego smartfona nie mają być zbierane zamówienia przedpremierowe. Telefon trafi od razu do sprzedaży. W przygotowaniu są różne wersje kolorystyczne i są to: biały, kremowy, czarny, czerwony oraz lawendowy. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 12 z One UI 4, które w postaci aktualizacji trafią też na inne telefony. Poniżej znana specyfikacja techniczna.

Samsung Galaxy S21 FE – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 12 + 8 MP

bateria o nominalnej pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

IP68

155,7 x 74,5 x 7,9 mm

Android 12 z One UI 4

