Samsung Galaxy A33 5G to nowy średniak koreańskiej marki. W sieci pojawiły się rendery telefonu. Smartfon ma poczwórny aparat fotograficzny oraz ekran ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Dokładna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A33 5G pozostaje tajemnicą.

Samsung Galaxy A33 5G to smartfon ze średniej półki cenowej, którego premiera powinna odbyć się za kilka tygodni. Ostatnio mogliśmy zobaczyć model A53. Teraz wyciekły rendery tańszego telefonu. Zobaczmy, jak prezentuje się nowe urządzenie koreańskiej marki.

Rendery smartfona Samsung Galaxy A33 5G ujawniają nam duże podobieństwa do modelu 53. Widzimy podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Natomiast z przodu jest ekran ze wcięciem w postaci łezki dla kamery do selfie. Wiemy, że jest to wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala.









Dokładna specyfikacja modelu Samsung Galaxy A33 5G tajemnicą

Samsung Galaxy A33 5G skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Specyfikacja techniczna tego telefonu owiana jest tajemnicą. Rendery ujawniają nam złącze USB C, ale nie znajdziemy tutaj minijacka. Wymiary urządzenia to 159,7 x 74 x 8,1 mm. Sprzęt ma trafić do sklepów w czterech kolorach obudowy i wśród nich ma być także wariant pomarańczowy. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

