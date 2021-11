Android 12 z One UI 4 to duża aktualizacja oprogramowania dla urządzeń Samsung Galaxy. W sieci pojawiła się lista smartfonów oraz harmonogram. Tym razem są to oficjalne informacje. Zobaczmy więc, kiedy wasze urządzenie może liczyć na aktualizację do Androida 12 z nakładką One UI 4.

Android 12 z nakładką One UI 4 jest obecnie dostępny dla wybranych urządzeń Samsung Galaxy w poglądowej wersji beta. Choć wiemy, że program pilotażowy w rzeczywistości dobiega już końca. Modele S21 wkrótce otrzymają finalne uaktualnienie do nowego oprogramowania. Tymczasem jest oficjalna lista smartfonów oraz harmonogram.

Rąbka tajemnicy uchylił brazylijski oddział firmy Samsung. Udostępnił on harmonogram oraz listę smartfonów (i tabletów) Galaxy, które wkrótce mają dostać uaktualnienie do systemu Android 12 z nakładką One UI 4. Proces ma rozpocząć się już w grudniu tego roku. Rozpiska widoczna jest poniżej.

Harmonogram i lista smartfonów Samsung Galaxy z aktualizacją do Androida 12 z One UI 4

W pierwszej kolejności Android 12 z One UI 4 ma trafić na składanego smartfona Galaxy Z Fold 3, co ma nastąpić jeszcze w grudniu. Najpóźniej w styczniu oprogramowanie otrzymają modele S21 oraz Z Flip i Z Fold. Od lutego uaktualnienie będzie udostępniane dla serii S20 i Note 20, a potem także na inne urządzenia.









Powyższy harmonogram i lista smartfonów z aktualizacją do systemu Android 12 z nakładką One UI 4 dotyczą urządzeń z brazylijskiej dystrybucji. W Polsce może wyglądać to nieco inaczej. Choć same urządzenia zapewne się nie zmienią. Inne mogą być tylko terminy.

źródło