Xiaomi 12 Lite to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jego debiut jest coraz bliżej, bo spodziewamy się go zobaczyć w pierwszym kwartale 2022 r. Wiemy, że producent ma w planach dwie wersje tego telefonu. Jednak tylko jedna z nich ma być dostępna w sprzedaży na terenie Europy. Jaki ekran otrzyma to urządzenie?

Świeże plotki mówią o tym, że Xiaomi 12 Lite nie dostanie zbyt dużego ekranu, jak na obecne standardy. Będzie to wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala. Rozdzielczość to zapewne Full HD+. Tutaj nie spodziewajmy się innej wartości. Telefon powstaje pod nazwą kodową „L3”.

Xiaomi 12 Lite ma dostać procesor Snapdragon serii 8

Plotki mówią też o tym, że pod obudowę smartfona Xiaomi 12 Lite ma trafić procesor Qualcomma z serii 8. Sugeruje się, że może to być całkiem mocny SoC Snapdragon 870. Choć kto wie, a może firma zapowie w trakcie Tech Summit coś nowego i to właśnie ten chip trafi do telefonu Chińczyków? To wyjaśni się z czasem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło