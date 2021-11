MIUI 12.5 Enchanced to duża aktualizacja oprogramowania dla smartfonów Xiaomi i jego marek. Uaktualnienie trafia na kolejne urządzenia. Tym razem na liście jest 25 różnych modeli telefonów i tabletów. To już trzecia partia sprzętów, na które udostępniono MIUI 12.5 Enchanced.

Aktualizacja MIUI 12.5 Enchanced dostępna na te smartfony i tablety Xiaomi

Xiaomi CIVI

Redmi 9

Redmi 10X 4G

Redmi Note 11 Pro

Redmi K30 Ultra

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 11 5G

Xiaomi Pad 5

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro

Mi CC9 Pro

Mi 11 Youth Edition

Redmi K40 Gaming Edition

Redmi K20 Pro

Mi 9

Mi 9 Pro

Redmi Note 8 Pro

Mi CC9

Mi 9 SE

Mi CC9 Meitu Customized Edition

Redmi K20

Uaktualnienie do MIUI 12.5 Enchanced trafia sukcesywnie na kolejne urządzenia. Na liście kompatybilnych sprzętów jest już kilkadziesiąt różnych sprzętów.

źródło