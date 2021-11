Redmi Note 11 Pro 5G Global to wyczekiwany smartfon Xiaomi. Ma on różnić się względem modelu, który pokazano niedawno w Chinach. Dostanie inny procesor i będzie to układ z serii Qualcomm Snapdragon. Debiut Note 11 Pro 5G w Europie planowany jest na pierwszy kwartał 2022 r.

Redmi Note 11 Pro 5G Global to dwa smartfony, których premiera odbędzie się w Europie w pierwszym kwartale 2022 r. Dołączą więc do POCO M4 Pro 5G, który jest przebrandowanym Redmi Note 11 bez dopisku Pro w nazwie. Teraz dowiadujemy się, że specyfikacja techniczna będzie nieco inna względem urządzeń wprowadzonych do oferty w Chinach.

Xiaomi planuje wprowadzić do oferty w Europie modele Redmi Note 11 Pro w wersjach z procesorami Qualcomma. Będą to układy Snapdragon, które zastąpią chipy marki MediaTek umieszczone pod obudową telefonów z chińskiej dystrybucji. Nie wiadomo jednak, jakie dokładnie układy to będą. O tym przekonamy się z czasem.

Redmi Note 11 Pro 5G na wybranych rynkach pod nazwą Xiaomi 11i

Xiaomi planuje wprowadzić modele Redmi Note 11 Pro 5G jeszcze pod inną nazwą. To wersje 11i oraz 11i HyperCharge i pod takimi mają pojawić się w sprzedaży na terenie Indii. Na więcej informacji musimy jeszcze poczekać.

