Realme GT 2 Pro, Oppo Find X4, OnePlus 10 Pro i Reno 8 Pro to flagowce, które zobaczymy w 2022 r. Co będzie je łączyło? Nowe plotki wskazują na to, że bardzo szybkie ładowanie baterii. Przecieki mówią o tym, że akumulator każdego z tych telefonów zapewni obsługę ładowarki o mocy ponad 100 W.

Realme GT 2 Pro, Oppo Find X4, OnePlus 10 Pro i Reno 8 Pro to cztery flagowce, z których pierwsze z nich zobaczymy w przyszłym kwartale. Będą to bardzo mocne telefony, które otrzymają pod obudowami nowe procesory Qualcomm Snapdragon 898. Świeże plotki mówią o tym, że nie tylko to ma je łączyć. Jest coś jeszcze.

Wymienione modele telefonów tak w zasadzie mają jednego właściciela. Jest nim chińskie BBK Electronics, które ma prawa do marek Oppo, OnePlus czy Realme. Przecieki wskazują na to, że wszystkie nowe flagowce tych firm otrzymają to samo i bardzo szybkie ładowanie baterii.

Realme GT 2 Pro, Oppo Find X4, OnePlus 10 Pro i Reno 8 Pro z ładowaniem baterii 125 W

Smartfony Realme GT 2 Pro, Oppo Find X4, OnePlus 10 Pro i Reno 8 Pro mają zapewnić obsługę ładowarki o mocy aż 125 W. Będzie to więc rekordowo szybkie ładowanie akumulatorów stosowanych w telefonach. Obecnie prym wiedzie tutaj Xiaomi z HyperCharge o mocy 120 W.

