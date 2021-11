Motorola Edge 30 Ultra to flagowiec Moto, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiły się rendery oparte na schematach z fabryk oraz częściowa specyfikacja techniczna. Smartfon ma potrójny aparat fotograficzny oraz 6,6-calowy ekran. Zobaczmy, co jeszcze zaoferuje Motorola Edge 30 Ultra.

Motorola Edge 30 Ultra to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. W Chinach ma zadebiutować z dopiskiem X w nazwie. Teraz mamy okazję obejrzeć rendery, które opracował Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu.







Motorola Edge 30 Ultra ma 6,6-calowy ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. To panel OLED z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Przedni aparat ma pozwolić robić selfie w jakości do 60 MP. Tylko składa się z trzech sensorów i jest to połączenie dwóch z matrycami 50 MP i jednego 2 MP.

Sercem telefonu będzie Snapdragon 898 wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Motorola Edge 30 Ultra otrzyma 128 lub 256 GB miejsca na dane. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Wymiary smartfona to 163,1 x 76,5 x 8,8 mm. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Edge 30 Ultra – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 898

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 60 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

163,1 x 76,5 x 8,8 mm

Android 12

źródło