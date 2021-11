Aktualizacja One UI 4 dla smartfonów Samsung Galaxy S21 jest już blisko. Będzie to finalna nakładka oparta na Androidzie 12 dla tych telefonów. Producent nie planuje udostępnić kolejnej wersji beta software na te modele. Tak więc Samsung Galaxy S21 powinien dostać finalną wersję One UI 4 w tym roku.

One UI 4 to aktualizacja, która bazuje na Androidzie 12 i od kilku tygodni znajduje się na etapie beta testów. Te w przypadku modeli S20 i Note 20 dopiero co się rozpoczęły. Tymczasem na smartfonach z serii Samsung Galaxy S21 program pilotażowy dobiega końca. Skąd to wiemy? Rąbka tajemnicy uchylił jeden z przedstawicieli firmy.

Poniżej widzicie treść wiadomości, która jest odpowiedzią na pytanie związane z kolejną betą One UI 4 dla smartfonów Samsung Galaxy S21. Widzimy, że ta nie jest planowana. Czwarte wydanie poglądowe oprogramowania było zarazem ostatnim. Poprawki na błędy znalezione teraz w nakładce zostaną wdrożone w finalnej aktualizacji.

Finalna aktualizacja One UI 4 dla Samsungów Galaxy S21 być może w listopadzie

Jest bardzo możliwe, że finalna wersja aktualizacji do One UI 4 dla modeli Samsung Galaxy S21 zostanie udostępniona jeszcze w listopadzie. Testerzy z pewnością otrzymają ją jeszcze w tym miesiącu, ale czy wszyscy użytkownicy telefonów również? O tym przekonamy się z czasem. Jeśli nie teraz, to zapewne w grudniu.

