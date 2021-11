Realme Q3t to nowy smartfon marki. Tym razem z tak zwanej wyższej półki średniej. Telefon jest ciekawy, a jego cena całkiem atrakcyjna. Tym bardziej, gdy zerkniemy na specyfikację techniczną urządzenia. Zobaczmy, co oferuje Realme Q3t. Na razie kupimy go w Chinach.