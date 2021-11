Redmi Note 11 Pro Plus YIBO to specjalna edycja smartfona. Sprzedaż telefonu rozpocznie się w tym tygodniu i jego cena jest już znana. Pod względem specyfikacji technicznej urządzenie nie odbiega od tego, co znamy już ze standardowej wersji Redmi Note 11 Pro Plus. W Europie się go nie spodziewajmy.