Realme Pad to tablet, który wkrótce kupimy w Polsce. Specyfikacja techniczna modelu na europejski rynek miała być rzekomo mocniejsza. Tak jednak nie będzie, o czym świadczy nowy przeciek. Zobaczmy wiec, jak prezentują się dane techniczne Realme Pad, który na dniach kupimy w kraju.

Realme Pad to tablet, który debiutował kilka tygodni temu. Dziś już wiemy, co producent potwierdził, że wkrótce kupimy go również w Polsce. Plotki mówiły o tym, że specyfikacja techniczna modelu na rynek europejski będzie ciekawsza względem tego z Indii. Tak jednak nie będzie.

W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna tabletu Realme Pad w wersji dla Europy. Jednak brakuje tu procesora Snapdragon 870. Będzie to układ MediaTek Helio G80. Następnie mamy 10,4-calowy ekran o rozdzielczości 1200 x 2000 pikseli. Bateria ma pojemność 7100 mAh.

Ponadto tablet Realme Pad ma dwa aparaty fotograficzny z sensorami 8 MP. Znajdziemy tu 3 lub 4 GB pamięci RAM i 32 albo 64 GB miejsca na dane. Całość pracuje pod kontrolą Android 11 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Tablet Realme Pad – specyfikacja techniczna

10,4-calowy ekran o rozdzielczości 1200 x 2000 pikseli

procesor MediaTek Helio G80

3 lub 4 GB pamięci operacyjnej RAM

32 lub 64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 8 MP z autofocusem

bateria o pojemności 7100 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

złącze USB

440 g

246,1 x 155,8 x 6,8~8,4 mm

Android 11 z nakładką producenta

źródło