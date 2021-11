POCO M4 Pro 5G to nowy smartfon marki, którego cena jest atrakcyjna. Zwłaszcza na start, bo została obniżona. Natomiast specyfikacja techniczna prezentuje się naprawdę ciekawie, choć to tańszy telefon. Zobaczmy sobie, co oferuje POCO M4 Pro 5G i kiedy go będzie można kupić.