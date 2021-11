One UI 4 beta oparte na systemie Android 12 trafia na testy do kolejnych smartfonów. Tym razem są to modele z serii Samsung Galaxy S20 i Galaxy Note 20. Ich właściciele mogą zapisywać się do programu pilotażowego nowej nakładki. Na razie One UI 4 beta udostępniono na te telefony na wybranych rynkach.