Motorola Edge 30 Ultra to nadchodzący flagowiec Moto. Smartfon doczeka się przecieku i w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie otrzyma Snapdragona 898 oraz ekran z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Zobaczmy, czym jeszcze zaskoczy Motorola Edge 30 Ultra.

Motorola Edge 30 Ultra to najpewniej międzynarodowa wersja modelu X. Ten drugi ma zadebiutować w Chinach, a na innych rynkach producent zapewne wprowadzi go pod pierwszą z wymienionych nazw. Zobaczmy, co zaoferuje specyfikacja techniczna smartfona. Ta zapowiada się ciekawie.

Motorola Edge 30 Ultra ma 6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Procesor to Snapdragon 898, który ma być wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca, a bateria 5000 mAh ma pozwolić na ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 68 W.

Ponadto Motorola Edge 30 Ultra ma dostać potrójny aparat fotograficzny z dwoma sensorami 50 MP (OV50A i Samsung JN1) oraz dodatkowy 2 MP (czujnik głębi). Przednia zaoferuje matrycę 60 MP. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 12. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Edge 30 Ultra – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 898

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 60 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12

źródło: techniknews