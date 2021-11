Samsung Galaxy A53 5G to średniak, którego premiera powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2022 r. Do sieci wyciekły rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna. Smartfon będzie miał dużo wspólnego z poprzednikiem. Zobaczmy, jak prezentuje się Samsung Galaxy A53 5G.

Samsung Galaxy A53 5G to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz mamy w końcu okazję poznać jego design, bo do sieci przedostały się rendery. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Rzućmy sobie na to okiem.

Smartfon Samsung Galaxy A53 5G jest podobny do poprzednika. Telefon ma ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Będzie to wyświetlacz zapewniający odświeżanie obrazu w 120 Hz. Następnie mamy poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Pojemność baterii nie jest znana.









Samsung Galaxy A53 5G ma także złącza USB C i słuchawkowe 3,5 mm. Całość zamknięto w obudowie o grubości 8,14 mm, pod którą zapewne znajdzie się jakiś procesor Qualcomm Snapdragon z obsługą sieci nowej generacji. Całość powinna pracować pod kontrolą Androida 12 z One UI 4. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A53 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz

nieznany procesor Qualcomm Snapdragon

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącza USB i słuchawkowe 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

Android z One UI

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło