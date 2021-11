Xiaomi 12 Pro i 12 to dwa flagowce marki, których premiera jest blisko. Wygląda na to, że czeka nas jednoczesna premiera obu smartfonów. Skąd to wiemy? Na stronie EEC dostrzeżono dwa różne modele telefonów. Jednym z nich musi być Xiaomi 12 Pro, a drugi to tańszy wariant.