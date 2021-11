POCO F3 to smartfon, który debiutował w ofercie marki kilka miesięcy temu. Wygląda na to, że producent szykuje dla nas niespodziankę w postaci nowego modelu. Powinniśmy zobaczyć go wraz z nowym telefonem POCO M4 Pro 5G, który zostanie zaprezentowany w tym tygodniu. Sugeruje to nowy teaser udostępniony przez markę.