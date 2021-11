Moto E30 to nowy smartfon w ofercie marki Motorola. Wiemy już, co ma do zaoferowania specyfikacja techniczna telefonu. Znajdziemy tu 6,5-calowy ekran z odświeżaniem obrazu w 90 Hz i prosty procesor UNISOC T700. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena modelu Motorola Moto E30.