Honor 60 to nowa seria smartfonów chińskiej marki. W Europie dopiero co debiutowały telefony z linii Honor 50, a tymczasem pojawiła się data premiery kolejnej generacji. Kiedy więc ją zobaczymy? Nieoficjalne informacje wspominają o początku przyszłego miesiąca. Honor 60 ma dostać Snapdragona 870.

Honor 60 jest już bardzo blisko, choć pewnie mało kto to na razie podejrzewał. Wynika to z faktu, że linia z numerkiem 50 dopiero co debiutowała w Europie, bo została zaprezentowana pod koniec zeszłego miesiąca. Tymczasem jest data premiery nowych modeli. Kiedy odbędzie się ich oficjalna zapowiedź?

Jeśli plotki wprost z chińskiej społecznościówki Weibo są prawdziwe, to datą premiery Honor 60 jest 1 grudnia. Marka zaprezentuje więc nowe smartfony już za kilka tygodni. To jednak nie dziwi, bo poprzednia generacja debiutowała w Chinach w czerwcu. Po prostu w Europie na nowe telefony musieliśmy poczekać dłużej.

Specyfikacja modeli Honor 60 tajemnicą

Domyślamy się, że seria Honor 60 obejmie co najmniej kilka nowych modeli telefonów. Wśród nich pewnie pojawi się wariant Pro. Specyfikacja techniczna smartfonów nie jest znana. Plotki jednak mówią o tym, że co najmniej jeden z nich otrzyma procesor Snapdragon 870. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

