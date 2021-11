Black Shark 4S Pro to smartfon do gier Xiaomi, który oferuje dużą wydajność. Do tego stopnia, że jest to nowo lider AnTuTu. Popularny ranking został uaktualniony. Tam Xiaomi Black Shark 4S Pro nie ma sobie równych. Zobaczmy, jak sobie radzi w popularnym benchmarku.

Xiaomi Black Shark 4S Pro to smartfon do gier, który został zaprezentowany kilka tygodni temu. Urządzenie jest naprawdę mocne, co m.in. zawdzięcza procesorowi Snapdragon 888 Plus. Wydajność jest do tego stopnia duża, że jest to od teraz nowy lider AnTuTu. Popularny ranking został odświeżony o zestawienie z października.

Black Shark 4S Pro nie ma sobie równych w AnTuTu. Smartfon Xiaomi wykręca tam średnio blisko 876 tys. punktów. Na kolejnych miejscach pasują się inne modele mające także procesor Snapdragon 888 Plus. Jednak już z nieco słabszymi wynikami. Lider mógł być tylko jeden.

Świetnie w teście AnTuTu radzi sobie także Xiaomi Black Shark 4S bez dopisku Pro. Ten model ma Snapdragona 888 i uplasował się w rankingu na 4. miejscu. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Black Shark 4S Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniem w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 Plus z GPU Adreno 660

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane (UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

220 g

Android 11 z JoyUI 12.8

źródło