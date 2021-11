Xiaomi 12 Ultra to konkretny flagowiec chińskiej marki, który ma dostać aparat fotograficzny o dużych możliwościach. Również obejmujących zoom. Nowe plotki mówią o sensorze typu 1/1.5 i 5-krotnym przybliżeniu optycznym. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o smartfonie Xiaomi 12 Ultra.

Xiaomi 12 Ultra to smartfon, który pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Flagowiec jest wyczekiwanym telefonem, bo poprzednik by naprawdę ciekawy. Teraz w sieci pojawiły się nowe plotki obejmujące aparat fotograficzny oraz jego zoom. Pochodzą one ze sprawdzonego w przeszłości źródła.

Nowe informacje o Xiaomi 12 Ultra ujawnił leaker Digital chat Station na łamach społeczniościówki Weibo, gdzie zazwyczaj zabiera głos. Plotki mówią o tym, że aparat otrzyma nowy sensor typu 1/1.5, który zapewni większe możliwości obejmujące zoom. Ten optyczny ma być 5-konkreotny.

Aparat Xiaomi 12 Ultra otrzyma trzy sensory 50 MP

Wiemy, że aparat fotograficzny z modelu Xiaomi 12 Ultra nie ma otrzymać głównego sensora z matrycą 200 MP opracowaną przez inżynierów z firmy Samsung, co źródło informacji przekazało już wcześniej. Chińczycy zamierzają wykorzystać trzy z matrycami 50 MP. Do premiery tego smartfona pozostało jeszcze trochę czasu. Dlatego wszystkie informacje nie są znane. Poznamy je bliżej planowanego debiutu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło