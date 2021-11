Samsung Galaxy S21 FE to smartfon, który został opóźniony. Premiera odbędzie się w trakcie styczniowych targów CES 2022. W sieci pojawiły się zdjęcia, które to są dosyć dziwne. Ujawniają nam jednak kolory obudowy, w których ma zadebiutować Samsung Galaxy S21 FE. Rzućmy sobie na nie okiem.

Samsung Galaxy S21 FE to smartfon, którego premiera coś nie może się odbyć. Miało to nastąpić w tym kwartale, ale stanie się inaczej. Plotki mówią obecnie o zapowiedzi w trakcie styczniowych targów CES 2022 w Las Vegas. Tymczasem do sieci wyciekły zdjęcia prezentujące telefon z dziwnymi watermarkami. Rzućmy sobie na to okiem.

Samsung Galaxy S21 FE widoczny jest poniżej. Zdjęcia niewiele nam pokazują, bo są pozakrywane dodatkowymi elementami. Widać jednak cztery różne kolory obudowy. W rzeczywistości tych może być więcej.









Samsung Galaxy S21 FE ma zostać pokazany w trakcie targów CES 2022. Te odbędą się w Las Vegas w dniach 5-8 stycznia przyszłego roku. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na debiut. Tymczasem znana specyfikacja techniczna, która to nie jest jeszcze kompletna, widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S21 FE – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 32 + 12 + 8 MP

bateria o nominalnej pojemności 4370 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

155,7 x 74,5 x 7,9 mm

Android 11 z One UI 3

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Windows 10

źródło