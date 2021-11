Google Pixel 6 Pro dopiero co debiutował. Tymczasem użytkownicy skarżą się na problemy obejmujące ekran. W drodze jest stosowna poprawka, która ma usunąć niedogodności. Aktualizacja powinna zostać udostępniona w niedługim czasie. Na szczęście problemy z Google Pixel 6 Pro są nie są natury technicznej.

Google Pixel 6 Pro to nowy flagowiec firmy, który jest już dostępny na rynku. Niedawno wspominaliśmy wam, że urządzenia otrzymało uaktualnienie typu „day one”. Teraz dowiadujemy się, że pierwsi właściciele telefonu zgłaszają problemy. Obejmują one ekran. W drodze jest stosowna aktualizacja z poprawką.

Wybrani użytkownicy Google Pixel 6 Pro twierdzą, że ekran ich smartfonów problemy związane z poprawnym wyświetlaniem obrazu. Wyświetlacz migocze i problemy te pojawiają się po wciśnięciu przycisku zasilania czy w momencie, gdy telefon jest włączony. Są to błędy natury programowej.

Aktualizacja dla Google Pixel 6 Pro rozwiązująca problemy z ekranem w grudniu

Google twierdzi, że wspomniane problemy z modelem Pixel 6 Pro rozwiąże grudniowa aktualizacja oprogramowania. To tam zostanie umieszczona stosowna poprawka rozwiązują błędy. Na razie właściciele telefonu muszą pogodzić się z tymi niedogodnościami i czekać na zapowiadany fix. Plusem jest to, że błędy nie są natury technicznej i nie będą wiązać się z koniecznością oddania smartfonów do naprawy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło: AndroidPolice