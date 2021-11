Xiaomi 12 to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Stąd też dochodzi co coraz większej liczby przecieków. Mamy okazję zobaczyć na zdjęciach szkło ochronne na ekran. To ujawnia nam, czego można się spodziewać w Xiaomi 12 pod kątem wyświetlacza.