Realme GT 2 Pro to nadchodzący flagowiec chińskiej marki. Urządzenie zostało dostrzeżone na stronie IMEI, co potwierdza plany związane z wprowadzeniem modelu do oferty. Jego specyfikacja techniczna jest jednak na razie owiana tajemnicą. Spodziewajmy się, że cena Realme GT 2 Pro będzie atrakcyjna.

Realme GT 2 Pro to nowy flagowiec marki, którego premiera dopiero przed nami. Smartfon doczekał się pierwszych przecieków i wkrótce dołączy do pozostałych z serii. Został dostrzeżony właśnie pod taką nazwą w bazie IMEI, co potwierdza plany producenta związane z nowym telefonem. Co już o nim wiemy? Na razie niestety niewiele.

Realme GT 2 Pro ukrywa się pod nazwą kodową RMX3301 i pod taką pojawił się nie tylko w bazie IEMI. Również w wykazie EEC, gdzie też był certyfikowany. Oba urzędy nie ujawniają nam jednak zbyt wiele szczegółów na temat telefonu, co warto mieć na uwadze. Na tego typu informacje przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Smartfon Realme GT 2 Pro będzie mocnym flagowcem

Domyślamy się, że smartfon Realme GT 2 Pro będzie flagowcem z konkretnym wyposażeniem. Telefon może otrzymać ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz oraz nowy procesor Qualcomma, czyli SoC Snapdragon 898. Jak będzie w rzeczywistości, to powinniśmy przekonać się w niedługim czasie.

