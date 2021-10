Oppo Find X4 Pro to nadchodzący flagowiec marki na 2022 r. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Ta obejmuje ekran OLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz czy procesor Snapdragon 898 wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Zobaczmy, co jeszcze wniesie Oppo Find X4 Pro.

Oppo Find X4 Pro to flagowiec chińskiej marki, którego premiera powinna odbyć się w pierwszej połowie 2022 r. Do debiutu pozostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz urządzenie jest obiektem przecieków. W sieci została znaleziona częściowa specyfikacja techniczna tego smartfona. Zobaczmy więc sobie, co już o nim wiadomo.

Smartfon Oppo Find X4 Pro otrzyma ekran wykonany w technologii OLED. Przekątna nie jest znana, ale spodziewajmy się rozdzielczości QHD+. Poza tym wiemy, że panel będzie w stanie wyświetlać obraz w 120 Hz. Następnie mamy nowy procesor Qualcomm Snapdragon 898 wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca.

Kompletna specyfikacja techniczna Oppo Find X4 Pro tajemnicą

Na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze poczekać. Kompletna specyfikacja techniczna Oppo Find X4 Pro nie jest na razie znana. Wiadomo jeszcze tylko tyle, że całość ma pracować pod kontrolą Androida 12 z nakładką ColorOS 12. Więcej detali poznamy bliżej planowanej premiery.

