Redmi Note 11 Pro Plus to nowy smartfon marki Xiaomi. Premiera odbyła się w Chinach, gdzie cena jest atrakcyjna. Specyfikacja techniczna jest bardzo ciekawa. Obejmuje ekran AMOLED 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 920 i aparat 108 MP. Ponadto Redmi Note 11 Pro Plus wyróżnia się ładowaniem 120 W.

Redmi Note 11 Pro Plus to topowy model smartfona z trzech, które Xiaomi zaprezentowała w Chinach. Jeszcze przed premierą producent ujawnił sporo szczegółów. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna naprawdę rzeczowa. Zobaczmy, co ma do zaoferowania Redmi Note 11 Pro Plus.

Cena Redmi Note 11 Pro Plus atrakcyjna

Cena Redmi Note 11 Pro Plus w Chinach jest naprawdę atrakcyjna. Podstawowa konfiguracja sprzętowa została wyceniona na zaledwie 1899 juanów (ok. 1180 zł). Następnie mamy model z 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci za 2099 juanów (ok. 1300 zł). Wariant mający 256 GB miejsca kosztuje 2299 juanów (ok. 1430 zł). Ceny smartfona bez dopisku Plus w nazwie zaczynają się od 1599 juanów (ok. 990 zł). Przedsprzedaż już ruszyła, a rynkowa premiera została zaplanowana na 1 listopada.

Ekran AMOLED 120 Hz

Redmi Note 11 Pro Plus ma 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz jest w stanie odświeżać obraz w 120 Hz. Ponadto oferuje jasność na poziomie do 1300 nitów. Panel jest chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass 5.

Procesor MediaTek Dimensity 920

Sercem obu modeli Redmi Note 11 Pro jest procesor MediaTek Dimensity 920 z GPU Mali-G68 MC4. Benchmarki pokazują, że to naprawdę wydajny układ SoC. Został on wykonany w litografii 6 nm. Chip wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Potrójny aparat fotograficzny 108 MP

Redmi Note 11 Pro Plus ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. To Samsung HM2. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny (120°) z matrycą 8 MP. Całość uzupełnia czujnik 2 MP do zdjęć makro. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z ładowaniem 120 W

Smartfon Redmi Note 11 Pro Plus w swojej półce cenowej wyróżnia się przede wszystkim bardzo szybkim ładowaniem baterii o mocy aż 120 W. Akumulator ma pojemność 4500 mAh. W tańszym modelu znajduje się większa bateria o pojemności 5160 mAh. Ta jednak obsługuje ładowarki o mocy do 67 W.

NFC oraz głośniki Dolby Atmos

Redmi Note 11 Pro Plus ma także głośniki z Dolby Atmos opracowane we współpracy z JBL. Następnie mamy NFC, modem 5G, Bluetooth 5.1 czy złącze słuchawkowe 3,5 mm. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką MIUI 12.5.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 920

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 2.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

Android 11 z nakładką MIUI 12.5

