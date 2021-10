POCO M4 Pro 5G to smartfon, którego debiut jest blisko. Pojawiła się oficjalna data premiery. Telefon zadebiutuje w przyszłym miesiącu. Wiemy, że cena POCO M4 Pro 5G ma być atrakcyjna. Zobaczmy, jak ma prezentować się specyfikacja techniczna modelu.

POCO M4 Pro 5G pojawia się w przeciekach od tygodni. Niedawno smartfon gościł w bazie benchmarku Geekbench. Specyfikacja techniczna jest już znana, choć na razie pozostaje niekompletna. Cena ma by atrakcyjna, a co z datą premiery? Dzień debiutu POCO M4 Pro 5G nie jest już tajemnicą.

Data premiery POCO M4 Pro 5G to 9 listopada. Termin dotyczy globalnego debiutu, a więc również dla Europy. Tak więc urządzenie jest już naprawdę blisko, co z pewnością cieszy. Zobaczmy, co już wiadomo o wyposażeniu tego smartfona.

POCO M4 Pro 5G ma 6,6-calowy ekran Full HD+. Następnie mamy dosyć podstawowy procesor MediaTek Dimensity 700. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Aparat fotograficzny jest potrójny i ma główny sensor 50 MP. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

POCO M4 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 80211ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI

źródło