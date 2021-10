Android Auto 7.0 również skrywa pewien easter egg. Jak go można włączyć? Jest na to sposób. Po chwili na ekranie pojawi się klasyczny utwór Never Gonna Give You Up Ricka Astleya. Zobaczmy, jak aktywować ten easter egg w Android Auto z numerkiem 7.0.

Android Auto 7.0 to najnowsza odsłona popularnej platformy Google. Programiści firmy znani są z umieszczania w oprogramowaniu różnych ukrytych easter egg. Nie inaczej jest w tym przypadku, czego doszukał się jeden z użytkowników serwisu Reddit. Zobaczmy, co dokładnie tam znalazł i jak to włączyć.

Easter egg z Android Auto 7.0 to klasyczny utwór Never Gonna Give You Up z 1987 r. Jego autorem jest Rick Astley. Piosenka była często wykorzystywana w roli pranków i dzieje się tak od 2008 r. Można to włączyć w prosty sposób. W tym celu trzeba wykonać czynności opisane poniżej.

Tak włączysz easter egg z Android Auto 7.0

Najpierw w ustawieniach Android Auto na telefonie trzeba udać się na dół i włączyć tryb deweloperski, co można zrobić poprzez dziesięciokrotne tapnięcie wersji oprogramowania. Potem należy wybrać menu z trójkropkiem i tam wskazać wspomniany tryb. Na końcu trzeba udać się do szuflady Android Auto w samochodzie i wskazać wszystkie aplikacje. Po przewinięciu w dół znajdzie się opcja UX Prototype, którą trzeba tapnąć dwa razy.

