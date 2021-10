Realme C25Y to nowy smartfon marki, który debiutuje w Polsce. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem przystępna. Urządzenie ma 6,5-calowy ekran IPS oraz aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Zobaczmy, co jeszcze do zaoferowania ma telefon Realme C25Y.