One UI 4.0 beta wkrótce trafi na smartfony Samsung Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3. Tymczasem mamy okazję zobaczyć najważniejsze nowości na wideo. Firma udostępniła filmy z okazji konferencji dla deweloperów. Zobaczmy, co nowego możemy zobaczyć w One UI 4.0 opartym na Androidzie 12.