iPhone 13 Pro Max oraz Google Pixel 6 Pro to dwa ostatnie flagowce obu producentów. Smartfony mają autorskie układy, gdzie ten drugi otrzymał nowy chip Tensor. Twórca kanału PhoneBuff postanowił przeprowadzić test wydajności na obu urządzeniach. Zobaczmy, który z nich lepiej poradził sobie w tym pojedynku.

Test smartfonów iPhone 13 Pro Max i Google Pixel 6 Pro polegał na wykonywaniu tych samych czynności. Youtuber sprawdził, jak oba smartfony radzą sobie w trakcie wykonywania typowych czynności, jak uruchamianie poszczególnych aplikacji. Zwycięzca mógł być tylko jeden, co zobaczycie na poniższym wideo.

Test wykazał, że iPhone 13 Pro Max jest szybszy niż Google Pixel 6 Pro

iPhone 13 Pro Max okazał się być ciut szybszy w porównaniu do smartfona Google Pixel 6 Pro, choć ten drugi ma na przykład dwa razy więcej pamięci operacyjnej RAM (12 vs 6 GB). Telefon Apple ukończył pojedynek w ciągu minuty i 59 sekund. Model z logo G w obudowie potrzebował na to 4 sekund więcej. Tak więc różnica wydajności nie jest duża, co warto mieć na uwadze.

