Redmi Note 11 Pro Plus to średniak Xiaomi, którego premiera jest blisko. Znana jest przybliżona cena i częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy też, jaki aparat fotograficzny otrzyma smartfon. Zobaczmy, co już wiadomo o telefonie Redmi Note 11 Pro Plus na dwa dni przed premierą.

Redmi Note 11 Pro Plus to jeden z trzech nowych smartfonów marki Xiaomi, których premiera odbędzie się w czwartek. Debiut jest bardzo blisko. Pora więc podsumować znane informacje o telefonie. Zobaczmy, jaka będzie cena i specyfikacja techniczna Redmi Note 11 Pro Plus oraz, co ma zaoferować aparat fotograficzny tego modelu.

Ekran AMOLED 120 Hz

Wiemy, że Redmi Note 11 Pro Plus otrzyma ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Dokładna przekątna nie jest znana, ale wiemy, że wyświetlacz zapewni odświeżanie obrazu w 120 Hz. Spodziewajmy się także dużej jasności oraz wsparcia dla HDR. W tej półce cenowej panel powinien zaoferować naprawdę sporo.

Procesor MediaTek Dimensity 920

Wiemy, że Redmi Note 11 Pro Plus ma dostać procesor marki MediaTek. To chip Dimensity 920. Wiemy, że ten sam SoC ma trafić do wszystkich trzech modeli telefonów. Zaoferuje on całkiem sporą wydajność, czego dowodzą wyniki w benchmarkach. W AnTuTu jest to wynik na poziomie ponad 500 tys. punktów. Układ będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM.

Potrójny aparat fotograficzny 108 MP

Redmi Note 11 Pro Plus otrzyma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP, co producent zresztą już potwierdził w serii zajawek opublikowanych na łamach własnych kont w serwisach społecznościowych. Znajdziemy tu jeszcze dwa obiektywy. Mają one dostać sensory z matrycami 8 i 2 MP. Rozdzielczość przedniej kamerki do selfie nie jest znana.

Cena Redmi Note 11 Pro Plus ma być atrakcyjna

Dokładna cena Redmi Note 11 Pro Plus na razie nie wyciekła, ale spodziewajmy się, że w przypadku wersji mającej 128 GB miejsca na dane nie przekroczy 2 tys. juanów (ok. 1250 zł). Będzie więc atrakcyjna. Smartfon będzie dostępny także w edycji z 256 GB pamięci, która powinna być o kilkaset juanów droższa.

Bateria z szybkim ładowaniem 120 W

Redmi Note 11 Pro Plus będzie także wyróżniać się bardzo szybkim ładowaniem baterii. Do tej pory niespotykanym w tej półce cenowej. Xiaomi wykorzysta tu technologię z ładowarką o mocy aż 120 W, która do tej pory była zarezerwowana dla flagowców firmy. Sam akumulator ma być podwójny i zaoferuje łączną pojemność na poziomie 4500 mAh.

Premiera już w czwartek

Smartfon Redmi Note 11 Pro Plus jest już bardzo blisko. Wszystkie szczegóły poznamy już z najbliższy czwartek, bo wtedy odbędzie się premiera nowego telefonu Xiaomi. Wiemy też, że otrzyma on Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC i głośniki przygotowane we współpracy z JBL. Znana specyfikacja modelu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus – specyfikacja techniczna

ekran AMOLED o nieznanej przekątnej i rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 920

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

Android z nakładką MIUI

źródło: opracowanie własne