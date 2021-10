Realme 9 Pro Plus to najdroższy smartfon z całej serii, którego premiera jest blisko. Urządzenie zostało dostrzeżone w bazie IMEI, co przybliża go do rynkowego debiutu. Specyfikacja techniczna na razie owiana jest tajemnicą. Wiemy jednak, że serii Realme 9 w tym roku już nie zobaczymy.