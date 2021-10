Samsung Galaxy Tab S8 Ultra to tablet koreańskiej marki na 2022 r., który był już obiektem przecieków. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy. Steve Hemmerstoffer, którego znamy pod nickiem Onleaks, udostępnił rendery oparte na schematach CAD. Te ujawniają nam m.in., że Samsung Galaxy Tab S8 Ultra otrzyma notch. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna sprzętu.

14,6-calowy ekran, który ma notch

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra otrzyma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 14,6 cala. Co ciekawe Koreańczycy zdecydowali się na ekran, który ma notch. Tam umieszczono przednią kamerkę i prawdopodobnie jeszcze jeden dodatkowy czujnik. Panel zapewni obraz w wysokiej rozdzielczości oraz odświeżanie w 120 Hz.

5-nm procesor nowej generacji

Wiemy, że Samsung Galaxy Tab S8 Ultra to tablet, który zapewni high-endową specyfikację techniczną. Dotyczy to także procesora. Pod obudową ma znaleźć się flagowy układ SoC kolejnej generacji wykonany w procesie litograficznym 5 nm. Najpewniej będzie to Snapdragon 898, ale możliwe, że Koreańczycy sięgną po własnego Exynosa. To na razie nie jest pewne. Spodziewajmy się także 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM i co najmniej 256 GB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Wielka bateria 12000 mAh

Plotki mówią o tym, że Samsung Galaxy Tab S8 Ultra otrzyma także bardzo pojemny akumulator o rozmiarze aż 12000 mAh. Powinien on z powodzeniem zapewnić kilkanaście godzin ciągłej pracy na jednym naładowaniu. Moc ładowarki na razie nie jest jeszcze znana, ale możemy się domyślać, że ta będzie szybka. Na konkrety w tym temacie przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Podwójny aparat fotograficzny

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ma dostać podwójny aparat fotograficzny na wyspie, co zresztą potwierdzają rendery udostępnione przez Steve’a Hemmerstoffera. Plotki mówią o tym, że zostaną tam umieszczone dwa sensory z matrycami 8 MP. Możliwe jednak, że w tej kwestii coś już uległo zmianie. O tym jednak przekonamy się bliżej rynkowej premiery.

Nowoczesne moduły łączności i brak jacka audio

Wiemy, że Samsung Galaxy Tab S8 Ultra otrzyma nowoczesne moduły łączności. W tym Wi-Fi w standardzie 6E, NFC oraz Bluetooth 5.2. Nie zabraknie też złącza USB C. Trzeba jednak pogodzić się z brakiem klasycznego jacka audio 3,5 mm. Tablet ma wymiary 325,8 x 207,9 x 5,4 mm. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 12 z nakładką One UI 4.0. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – specyfikacja techniczna

14,6-calowy ekran AMOLED QHD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor nowej generacji w 5 nm

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB lub więcej miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka do wideorozmów – brak szczegółów

aparat fotograficzny 8 + 8 MP

bateria o pojemności 12000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

cztery głośniki

325,8 x 207,9 x 5,4 mm

Android 12 z One UI 4.0

