Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma ekran z obsługą S Pen. Jakby tego było mało, to wyświetlacz ma być bardzo podobny do tego, który znamy z serii Note 20. Zdają się to potwierdzać zdjęcia ochraniacza ekranu, które pojawiły się w sieci. Samsung Galaxy S22 Ultra ma dostać konkretny panel AMOLED.

Samsung Galaxy S22 Ultra to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Wiemy, że smartfon ma dostać inny ekran w porównaniu do poprzednika. Pod tym względem ma być bliżej do wyświetlacza, który znamy z serii Note 20. Wygląda na to, iż tak rzeczywistości będzie, co potwierdzają zdjęcia prezentujące ochraniacz.

Poniższe zdjęcia ochraniacza wyświetlacza dla modelu Samsung Galaxy S22 Ultra udostępnił leaker Ice Universe. Widzimy, że ekran będzie bardziej prostokątny z mniejszymi zaokrągleniami, jak to jest w serii Note 20. Pod tym względem nowy flagowiec będzie mocniej nawiązywał do notatników, a nie linii S. Czy te zmiany są na plus, to musicie już ocenić sami.

Ekran modelu Samsung Galaxy S22 Ultra ma być konkretny

Wiemy, że Samsung Galaxy S22 Ultra ma otrzymać high-endowy wyświetlacz AMOLED. Będzie to ekran OLED LTPO o rozdzielczości QHD+ oraz ze zmiennym odświeżaniem obrazu. Możliwe, że panel zostanie uznany za najlepszy na rynku przez specjalistów z DisplayMate. Obecnie tytuł ten przypada smartfonowi iPhone 13 Pro Max.

źródło