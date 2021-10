HarmonyOS 3 to nowy system operacyjny zapowiedziany w trakcie Huawei Developer Conference. Wersja beta zostanie udostępniona w przyszłym kwartale. Oprogramowanie wprowadza ciekawe nowości, choć na razie ujawniono tylko część z nich. Zobaczmy, co nowego znajdziemy w HarmonyOS 3.

Co nowego w Huawei HarmonyOS 3 – krótki przegląd nowości

Aktualizacja do HarmonyOS 3 wprowadza funkcję SuperDevice. To rozwiązanie, które pozwala na łączenie razem wielu urządzeń. Załóżmy, że mamy telewizor, smartfona i cztery głośniki. W ten sposób możemy uzyskać na wyjściu dźwięk w systemie 5.1. Wśród nowości nie zabrakło także rozwiązań dla deweloperów. Są to Ark Development Framework 3.0 (ArkUI 3.0), DevEco Studio 3.0 i ponad 6000 interfejsów API. Ponadto wdrażanie platformy ma być prostsze niż dotychczas.

Deweloperzy mogą już wypróbować poglądową wersję Developer Preview nowej platformy. Z czasem przyjdzie czas na bardziej stabilne HarmonyOS 3 beta. Ta edycja oprogramowania zostanie udostępniona w przyszłym kwartale. Finalna odsłona ma być gotowa później w 2022 r.

