Huawei P50 Pro to wyczekiwany smartfon, ale na razie kupimy go tylko w Chinach. Wygląda na to, że wariat global nie pojawi się w tym roku. Na debiut przyjdzie nam poczekać do 2022 r., co sugerują nowe raporty. Tym bardziej, że globalny wariant Huawei P50 Pro rzeczywiście nie został pokazany w Wiedniu.