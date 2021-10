Redmi Note 11 Pro Plus to najdroższy smartfon z nowej serii szykowanej przez Xiaomi. Telefon doczekał się przecieku. Wiemy, jakie wersje pamięciowe oraz kolory obudowy przygotował producent. Poza tym podobne informacje ujawniono o Redmi Note 11 Pro bez dopisku Plus.

Redmi Note 11 Pro Plus już pojawiał się w przeciekach. Jednak wcześniej pod nazwą z dopiskiem Max. Ta ma być jednak inna. Premiera jest już blisko. Teraz dowiadujemy się za sprawą serwisu źródłowego, jakie kolory obudowy oraz wersje pojemnościowe przygotowało Xiaomi. Rzućmy sobie na to okiem.

Smartfon Redmi Note 11 Pro Plus ma dostać trzy kolory obudowy. Są to Mysterious Black, Misty Forest oraz Quite Purple. Będą to więc odcienie czarnego, zielonego i purpurowego. Wersje mają być następujące:

6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane

8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane

8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane

Xiaomi Redmi Note 11 Pro bez dopisku Plus też dostanie trzy wersje i cztery kolory

W drodze jest także tańszy model smartfona Redmi Note 11 Pro. Xiaomi nie umieści w nim dopisku Plus w nazwie. Ten również otrzyma trzy kolory obudowy i te sama warianty pojemnościowe oraz jeden dodatkowy o nazwie Shallow Meng Xinghe (tłumaczenie z chińskiego).

źródło: 91 Mobiles