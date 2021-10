Moto G51 5G to nowy smartfon marki Motorola. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna modelu. Nie jest ona jeszcze kompletna, ale na temat urządzenia wiemy coraz więcej. Telefon otrzyma potrójny aparat 50 MP. Zobaczmy, co wiemy o modelu Motorola Moto G51 5G i kiedy go zobaczymy.