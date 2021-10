Huawei Nova 9, Huawei Watch GT 3 oraz Freebuds Lipstick to trzy nowe produkty, które chiński gigant pokazał w trakcie specjalnej konferencji w Wiedniu. Są to nowy smartfon, smartwatch oraz słuchawki bezprzewodowe. Rzućmy sobie okiem na ceny i funkcje tych produktów.

Smartfon Huawei Nova 9

Huawei Nova 9 to nowy smartfon z tak zwanej wyższej półki średniej. Cena w Polsce została ustalona na poziomie 2299 złotych. Do 11 listopada telefon będzie można zakupić ze słuchawkami bezprzewodowymi Freebuds 4. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna nowego modelu.

Huawei Nova 9 ma 6,57-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 778G z obsługa łączności 4G. SoC wspomagany jest przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4300 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 66 W.

Ponadto Huawei Nova 9 ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP oraz dwie kamerki 2 MP (czujnik głębi i do zdjęć makro). Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 32 MP.

Smartwatch Huawei Watch GT 3

Huawei Watch GT 3 to nowy smartwatch chińskiej marki. Cena na razie nie jest znana. Informacje o dostępności zostaną przekazane bliżej planowanego debiutu. Wiemy, że urządzenie będzie można nabyć w dwóch rozmiarach i są to: 46 mm (Active, Classic i Elite) oraz 42 mm (Active i Elite). Wbudowana bateria ma zapewnić nawet 2 tygodnie ciągłej pracy.

Smartwatch Huawei Watch GT 3 obsługuje aż 100 trybów sportowych, w tym 19 profesjonalnych dyscyplin, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych. Z pewnością warto też wspomnieć o technologii TruSeen 4.5. Pozwala ona na całodobowe monitorowanie pulsu oraz poziomu natlenienia krwi (SpO2). Producent chwali się tez obrotową koronką oraz menu aplikacji opartym na szachownicy.

Słuchawki bezprzewodowe Freebuds Lipstick

Ostatnią nowością zaprezentowaną dziś przez Huawei w stolicy Austrii są słuchawki bezprzewodowe o nazwie Freebuds Lipstick. Skierowane są one do płci pięknej, co podkreśla wzornictwo oraz samo pudełeczko ładujące w czerwonym kolorze, które przypomina wyglądem szminkę. Zostało ono wykonane ze stali nierdzewnej. Same słuchawki również mają czerwony kolor. Gadżet działa nie tylko z urządzeniami z systemem Android, ale również tymi, które pracują pod kontrolą iOS. Cena na razie nie została podana i poznamy ja bliżej rynkowego debiutu.

źródło: komunikat prasowy