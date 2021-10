Honor X30 max to nadchodzący smartfon chińskiej marki. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna modelu. Urządzenie będzie duże, bo otrzyma ekran o przekątnej ponad 7 cali. Zobaczmy, co już wiadomo o wyposażeniu telefonu Honor X30 Max.

Honor X30 Max będzie kolejnym dużym smartfonem w ofercie marki. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Ta ujawnia nam, że będzie to spory telefon z dużym wyświetlaczem. Zobaczmy, co już wiadomo o modelu Honor X30 Max.

Smartfon Honor X30 Max ma 7,09-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 900 5G. SoC będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Wiemy, że będzie można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 22,5 W.

Honor X30 Max dostanie także aparat fotograficzny z sensorami 64 i 2 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Na pokładzie nie zabrakło NFC. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Honor X30 Max – specyfikacja techniczna

7,09-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 900 5G

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło