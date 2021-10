Android 12.1 beta to poglądowe wydanie kolejnej aktualizacji platformy. Google wkrótce zamierza uruchomić testy tego oprogramowania. Kiedy to nastąpi? Z informacji przekazanych przez firmę wynika, że nastąpi to w ciągu kilku najbliższych tygodni. Android 12.1 beta jest blisko.

Android 12.1 beta to nowa aktualizacja platformy Google, o której wzmianki dostrzeżono już wcześniej. Firma oficjalnie nie mówi o tym oprogramowaniu, bo na to dopiero przyjdzie czas. Wygląda jednak na to, że publiczny program pilotażowy tej edycji jest nieodległy. Kiedy więc zostaną uruchomione testy?

Google uchyliło rąbka tajemnicy w trakcie udostępnienia aktualizacji do systemu Android 12 na starsze Pixele, co nastąpiło we wtorek wieczorem. Tam wspomniano o publicznym programie beta testów i zapowiedziano, że osoby w nim pozostające wkrótce otrzymają nowe oprogramowanie. Nastąpi to za kilka tygodni.

Google uruchomi testy systemu Android 12.1 beta w grudniu

Google planuje udostępnić do testów nowe oprogramowanie w grudniu. Dokładnej daty na razie nie podano. Nie wspomniano nawet, że będzie to Android 12.1 beta. Jednak spodziewajmy się właśnie tego wydania. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Wiemy, że nowa edycja ma m.in. wnieść lepsze wsparcie dla smartfonów ze składanymi ekranami oraz kolejny poziom interfejsów API.

