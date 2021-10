Realme GT Neo 2T to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Telefon ma 6,43-calowy ekran AMOLED i procesor MediaTek Dimensity 1200-AI. Zobaczmy, co jeszcze oferuje Realme GT Neo 2T i gdzie go można kupić.